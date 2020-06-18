Закарпатская область усиливает карантин из-за роста количества больных коронавирусом.

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Количество новых случаев за неделю на 100 тыс. населения составляет 32,07, при необходимом показателе в не более 12 человек.

Карантин в Закарпатской области будет усилен до до улучшения эпидемической ситуации.

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Что опять запретят:

— проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий с участием более 20 человек (кроме спортивных тренировок национальных сборных и мероприятий, которые нужны для обеспечения работы органов власти и органов местного самоуправления);

— свадьбы с участием более 10 человек;

— поминки и похороны с участием более 10 человек в помещениях и 20 человек на открытом воздухе;

— работу спортзалов, тренажерных залов и проведение спортивных мероприятий на стадионах, если в них берут участие более 20 человек;

— работу детских садов;

— работу бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений;

— работу ресторанов и кафе в помещениях;

— пассажирские перевозки автотранспортом между областями.

Всем, кто будет въезжать на территорию области проведут температурный скрининг. Для этого восстановит работу контрольно-пропускной пункт на Абранском перевале.

Деятельность гостиниц, пассажирские перевозки в общественном и железнодорожном транспорте, а также посещение занятий в группах не более 10 человек останутся без изменений.

Количество больных Covid-19 продолжает расти по всей стране последние две недели. По состоянию на 18 июня коронавирус обнаружили у 34 063 человек. Сегодня в Украине был установлен новый антирекорд по количеству больных за сутки — 829 человека.

В Закарпатской области зафиксировано 1 882 случая коронавируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в регионы со сложной эпидситуацией вернут жесткие ограничения с 22 июня, но закрывать на карантин всю страну в ближайшее время не будут.

Источник: Закарпатская ОГА