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Факты / Украина / Общество

Киев и Винницкая область готовы к ослаблению карантина — Минздрав

В Украине к ослаблению карантина готовы Киев и Винницкая область.

Теперь готовность областей к ослаблению карантина оценивают по новой методике.

Согласно новой методологии, к ослаблению карантина готова та область, в которой:

  • свободно 50% коек в медучреждениях, куда госпитализируют больных коронавирусом;
  • средний показатель тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 24 на 100 тыс. населения за последнюю неделю;
  • процент подтвержденных случаев коронавируса составляет не более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом составляет более 10%.

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Однако к смягчению карантина в Украине пока не готовы такие области: Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июня коронавирус обнаружили у 37 241 человека. За последние сутки подтвердили еще 681 случай. Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской областях (70).

Источник: Минздрав

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