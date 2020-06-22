В Украине к ослаблению карантина готовы Киев и Винницкая область.

Теперь готовность областей к ослаблению карантина оценивают по новой методике.

Согласно новой методологии, к ослаблению карантина готова та область, в которой:

свободно 50% коек в медучреждениях, куда госпитализируют больных коронавирусом;

средний показатель тестирований методом ПЦР и ИФА составляет более 24 на 100 тыс. населения за последнюю неделю;

процент подтвержденных случаев коронавируса составляет не более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом составляет более 10%.

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Однако к смягчению карантина в Украине пока не готовы такие области: Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровенская.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июня коронавирус обнаружили у 37 241 человека. За последние сутки подтвердили еще 681 случай. Наибольшее количество больных за сутки зафиксировали во Львовской (200), Ровенской (91) и Волынской областях (70).