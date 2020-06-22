PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Київ і Вінницька область готові до ослаблення карантину – МОЗ

В Україні до ослаблення карантину готові Київ і Вінницька область.

Тепер готовність областей до ослаблення карантину оцінюють за новою методикою.

Згідно з новою методологією, до ослаблення карантину готова та область, де:

  • вільно 50% ліжок в медустановах, куди госпіталізують хворих на коронавірус;
  • середній показник тестувань методом ПЛР і ІФА складає більше 24 на 100 тис. населення за останній тиждень;
  • відсоток підтверджених випадків коронавируса становить не більше 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусів становить понад 10%.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Однак до пом’якшення карантину в Україні поки не готові такі області: Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 червня коронавірус виявили у 37 241 особи. За останню добу підтвердили ще 681 випадок. Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській областях (70).

Джерело: МОЗ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка