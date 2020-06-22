В Україні до ослаблення карантину готові Київ і Вінницька область.

Тепер готовність областей до ослаблення карантину оцінюють за новою методикою.

Згідно з новою методологією, до ослаблення карантину готова та область, де:

вільно 50% ліжок в медустановах, куди госпіталізують хворих на коронавірус;

середній показник тестувань методом ПЛР і ІФА складає більше 24 на 100 тис. населення за останній тиждень;

відсоток підтверджених випадків коронавируса становить не більше 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусів становить понад 10%.

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Однак до пом’якшення карантину в Україні поки не готові такі області: Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 червня коронавірус виявили у 37 241 особи. За останню добу підтвердили ще 681 випадок. Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській областях (70).