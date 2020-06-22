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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Снижение цен на газ для населения: сколько украинцы будут платить в июне

В июне украинцы будут платить за газ 2,14 грн за кубометр. Нафтогаз снизил оптовые цены для потребителей по сравнению с маем 2020 года на 6%.

То есть это стоимость газа без учета НДС, наценки газcбытов и расходов на его транспортировку.

В целом с начала 2020 года голубое топливо для населения подешевело на 54%, а если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го — на 61%.

Аналитики компании отмечают, что темпы падения цен на газ замедлились — именно в июне появилась тенденция к восстановлению стоимости энергоносителей, поскольку цены на основных европейских хабах растут со второй недели месяца.

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При этом внутренние цены в Украине остаются ниже импортного паритета.

Они прогнозируют, что слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе в дальнейшем будут оказывать давление на цены. Ситуация может измениться только ближе к отопительному сезону.

В мае оптовая цена на газ для населения была снижена на 21% — до 2,3 грн за кубометр.

Источник: Нафтогаз

Фото: Dreamstime

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