У червні українці платитимуть за газ 2,14 грн за кубометр. Нафтогаз знизив оптові ціни для споживачів у порівнянні з травнем 2020 року на 6%.

Тобто це вартість газу без урахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на його транспортування.

Загалом з початку 2020 року блакитне паливо для населення подешевшало на 54%, а якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 го – на 61%.

Аналітики компанії відзначають, що темпи падіння цін на газ сповільнилися – саме в червні з’явилася тенденція до відновлення вартості енергоносіїв, оскільки ціни на основних європейських хабах зростають з другого тижня місяця.

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Водночас внутрішні ціни в Україні залишаються нижчими імпортного паритету.

Вони прогнозують, що слабкий попит на газ у світі та високі запаси в Європі надалі чинитимуть тиск на ціни. Ситуація може змінитися лише ближче до опалювального сезону.

У травні оптова ціна на газ для населення знижена на 21% – до 2,3 грн за кубометр.

Джерело: Нафтогаз