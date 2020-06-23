Уровень доверия к Кабмину и Раде упал

В Украине наблюдается отрицательный баланс доверия к правительству, парламенту и НБУ.
Такие результаты исследования объявила глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции.
— Еще хуже ситуация с доверием Кабинету министров Украины — баланс доверия составляет -54,3%, Верховной Раде -55,4%, — рассказала она.
Полностью не доверяют Кабмина 32,3%, а НБУ — 28,7%.
Согласно результатам опроса, отрицательный баланс доверия также имеет:
- Национальное антикоррупционное бюро Украины -62,8%,
- Прокуратура -61%,
- Государственного бюро расследований -58%
- Национальный банк -44,6%,
- Национальная полиция -42,8%,
- Служба безопасности Украины -34,1%.
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В то же время баланс доверия в Вооруженным силам Украины положительный и составляет 32,4%.
Исследование проходило 10-19 июня 2020 года во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Опрошено 3 037 человек методом личного интервью. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.
Напряженность ситуации в Украине
Более половины украинцев считают, что ситуация в Украине идет неправильным направлением.
54% опрошенных считают ситуацию напряженной, а критической и взрывоопасной почти 14%.