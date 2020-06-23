Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Минус 50%: уровень доверия украинцев к Кабмину и Раде существенно упал

В Украине наблюдается отрицательный баланс доверия к правительству, парламенту и НБУ.

Такие результаты исследования объявила глава правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева на пресс-конференции.

— Еще хуже ситуация с доверием Кабинету министров Украины — баланс доверия составляет -54,3%, Верховной Раде -55,4%, — рассказала она.

Полностью не доверяют Кабмина 32,3%, а НБУ — 28,7%.

Уровень доверия к Кабмину и Раде упал

Согласно результатам опроса, отрицательный баланс доверия также имеет:

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины -62,8%,
  • Прокуратура -61%,
  • Государственного бюро расследований -58%
  • Национальный банк -44,6%,
  • Национальная полиция -42,8%,
  • Служба безопасности Украины -34,1%.

Читайте: Почему снижается рейтинг доверия к Нацполиции и как это изменить

В то же время баланс доверия в Вооруженным силам Украины положительный и составляет 32,4%.

Исследование проходило 10-19 июня 2020 года во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Опрошено 3 037 человек методом личного интервью. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

Напряженность ситуации в Украине

Более половины украинцев считают, что ситуация в Украине идет неправильным направлением.

54% опрошенных считают ситуацию напряженной, а критической и взрывоопасной почти 14%.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка