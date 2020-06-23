Рівень довіри до Кабміну та Ради впав

В Україні спостерігається негативний баланс довіри до уряду, парламенту та НБУ.
Такі результати дослідження оголосила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва на прес-конференції.
– Ще гірша ситуація з довірою Кабінету міністрів України – баланс довіри складає -54,3%, Верховній Раді -55,4%, – розповіла вона.
Повністю не довіряють Кабміну 32,3%, а НБУ – 28,7%.
Згідно з результатами опитування, негативний баланс довіри також має:
- Національне антикорупційне бюро України -62,8%,
- Прокуратура -61%,
- Державного бюро розслідувань -58%
- Національний банк -44,6%,
- Національна поліція -42,8%,
- Служба безпеки України -34,1%.
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Водночас баланс довіри у Збройних сил України позитивний та складає 32,4%.
Дослідження проходило 10-19 червня 2020 року у всіх регіонал України, окрім Донецької та Луганської областей, а також Криму.
Опитано 3 037 осіб методом особистого інтерв’ю. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.
Напруженість ситуації в Україні
Більше половини українців вважають, що ситуація в Україні йде неправильним напрямом.
54% опитаних вважають ситуацію напруженою, а критичною і вибухонебезпечною майже 14%.