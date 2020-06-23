PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Мінус 50%: рівень довіри українців до Кабміну та Ради суттєво впав

В Україні спостерігається негативний баланс довіри до уряду, парламенту та НБУ.

Такі результати дослідження оголосила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва на прес-конференції.

– Ще гірша ситуація з довірою Кабінету міністрів України – баланс довіри складає -54,3%, Верховній Раді -55,4%, – розповіла вона.

Повністю не довіряють Кабміну 32,3%, а НБУ – 28,7%.

Рівень довіри до Кабміну та Ради впав

Згідно з результатами опитування, негативний баланс довіри також має:

  • Національне антикорупційне бюро України -62,8%,
  • Прокуратура -61%,
  • Державного бюро розслідувань -58%
  • Національний банк -44,6%,
  • Національна поліція -42,8%,
  • Служба безпеки України -34,1%.

Читайте: Чому знижується рейтинг довіри до Нацполіції і як це змінити

Водночас баланс довіри у Збройних сил України позитивний та складає 32,4%.

Дослідження проходило 10-19 червня 2020 року у всіх регіонал України, окрім Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Опитано 3 037 осіб методом особистого інтерв’ю. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Напруженість ситуації в Україні 

Більше половини українців вважають, що ситуація в Україні йде неправильним напрямом.

54% опитаних вважають ситуацію напруженою, а критичною і вибухонебезпечною майже 14%.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка