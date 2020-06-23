Рівень довіри до Кабміну та Ради впав

В Україні спостерігається негативний баланс довіри до уряду, парламенту та НБУ.

Такі результати дослідження оголосила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва на прес-конференції.

– Ще гірша ситуація з довірою Кабінету міністрів України – баланс довіри складає -54,3%, Верховній Раді -55,4%, – розповіла вона.

Повністю не довіряють Кабміну 32,3%, а НБУ – 28,7%.

Згідно з результатами опитування, негативний баланс довіри також має:

Національне антикорупційне бюро України -62,8%,

Прокуратура -61%,

Державного бюро розслідувань -58%

Національний банк -44,6%,

Національна поліція -42,8%,

Служба безпеки України -34,1%.

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Водночас баланс довіри у Збройних сил України позитивний та складає 32,4%.

Дослідження проходило 10-19 червня 2020 року у всіх регіонал України, окрім Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Опитано 3 037 осіб методом особистого інтерв’ю. Похибка вибірки становить 1,1-1,9%.

Напруженість ситуації в Україні

Більше половини українців вважають, що ситуація в Україні йде неправильним напрямом.

54% опитаних вважають ситуацію напруженою, а критичною і вибухонебезпечною майже 14%.