Половина украинцев считает, что в Украине напряженная ситуация — исследование

Более половины украинцев считают, что ситуация в Украине идет в неправильном направлении.

54% опрошенных считают ситуацию напряженной, а критической и взрывоопасной почти 14%, говорится в исследовании центра социального мониторинга.

Спокойной ситуацию назвали 24% опрошенных, благополучной — 1,3%.

Читайте: Украинцы считают Кучму лучшим президентом страны в истории – опрос

4,5% людей не смогли ответить на вопрос.

— В ходе опроса люди описывали ситуацию таким словами — коррупция, безработица, тарифы, экономика и война, — заявила председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева.

В ходе исследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3 037 человек во всех регионах Украины. Кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.

Статистическая погрешность выборки: 1,1-1,9%.

Опрос о развале СССР

Половина украинцев — 50,1% не жалеют о распаде СССР, а 33,5% — жалеют.

Среди граждан Украины, которые голосовали за Владимира Зеленского 52,7% не жалеют, что Советский Союз распался, 28,7% — жалеют.

Такие данные в Киевского международного института социологии (КМИС).

Наибольшее количество избирателей сожалеют о том, что не живут в СССР, серди тех, кто голосовал за кандидата на пост президента от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко.