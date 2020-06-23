Школы не будут переводить на дистанционную форму обучения — МОН

МОН не планирует переводить школы на обязательную дистанционную форму обучения.
Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, формат обучения с 1 сентября будет зависеть от того, какой будет эпидемической ситуация в Украине.
Однако решение о том, смогут ли ученики вернуться к обычному режиму обучения с 1 сентября, будут принимать Комиссия ТЭБ и ЧС и Главный государственный санитарный врач.
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Также она отметила, что сейчас готовятся требования для работы школ в условиях пандемии.
Будут приниматься правила пребывания учащихся в школе, дезинфекции и подготовки помещений к обучению.
ВНО в Украине в 2020 году ученики будут сдавать добровольно. Это будет касаться тех, кто планирует получить высшее образование.
Ученикам выставлять те оценки в аттестаты, которые они получили в течение учебного года. Для этого нужно написать соответствующее заявление.