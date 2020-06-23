Школи не переводитимуть на дистанційну форму навчання – МОН

МОН не планує переводити школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.

Про це заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, формат навчання з 1 вересня залежатиме від того, якою буде епідемічною ситуація в Україні.

Однак рішення про те, чи зможуть учні повернутись до звичайного режиму навчання з 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар.

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Також вона зазначила, що наразі готуються вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії.

Прийматимуться правила перебування учнів у школі, дезінфекції та підготовки приміщень до навчання.

ЗНО в Україні у 2020 році учні складатимуть добровільно. Це стосуватиметься тих, хто планує отримати вищу освіту.

Учням виставлятимуть ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчального року. Для цього потрібно написати відповідну заяву.