ВНО в Украине будет — Степанов подтвердил, что критерии выдержаны

ВНО 2020 состоится с 25 июня по 17 июля. Критерии, по которым определяют, переносить ли внешнее независимое тестирование, выдержаны.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-брифинга 23 июня.

— Мы говорим о показателе 60 на 100 тыс. населения. Он обнаруживает количество активных больных на данный момент. Сегодня этот показатель составляет около 48 на 100 тыс. населения. Поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно, — рассказал Степанов.

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ВНО 2020

Верховная Рада Украины приняла решение, что ВНО в 2020 году будут составлять добровольно, только те, кто хочет получить высшее образование.

Ученикам выставлять те оценки в аттестаты, которые они получили в течение учебного года. Для этого нужно написать соответствующее заявление. Если выпускник успешно сдаст ВНО и этот балл будет выше, чем школьная оценка, то он имеет право на корректировку оценки.

В то же время депутаты уволили выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации.