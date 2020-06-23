Киевские власти разрешили работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров и зон во время карантина в Киеве.
Соответствующие изменения содержатся в опубликованном на сайте КГГА распоряжении № 58 от 22 июня 2020 года.
Также разрешена работа:
- театров и музеев;
- бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах);
- ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания;
- магазинов площадью более 1 тыс. кв. м.,
- непродовольственных рынков.
Что остается под запретом
При этом во время карантина в Киеве детские учреждения оздоровления и отдыха и капремонты жилья остаются под запретом.
Также продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах.
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Другие смягчения карантина в Киеве
В магазины теперь разрешено пускать посетителей с расчетом 1 человек на 5 кв. м (ранее – 1 человек на 10 кв. м).
Такие же правила установлены для проведения массовых мероприятий (ранее запрещалось собираться на мероприятия более 10 людям).
Кроме того, сдавать какие-либо экзамены разрешено группам более 10 человек.
Из документа также исключен запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении.
Кроме того, из списка подлежащих самоизоляции лиц исключены лица старше 60 лет.