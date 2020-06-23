Киевские власти разрешили работу кинотеатров и торгово-развлекательных центров и зон во время карантина в Киеве.

Соответствующие изменения содержатся в опубликованном на сайте КГГА распоряжении № 58 от 22 июня 2020 года.

Также разрешена работа:

театров и музеев;

бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах);

ресторанов, кафе, баров, заведений быстрого питания;

магазинов площадью более 1 тыс. кв. м.,

непродовольственных рынков.

Что остается под запретом

При этом во время карантина в Киеве детские учреждения оздоровления и отдыха и капремонты жилья остаются под запретом.

Также продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах.

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Другие смягчения карантина в Киеве

В магазины теперь разрешено пускать посетителей с расчетом 1 человек на 5 кв. м (ранее – 1 человек на 10 кв. м).

Такие же правила установлены для проведения массовых мероприятий (ранее запрещалось собираться на мероприятия более 10 людям).

Кроме того, сдавать какие-либо экзамены разрешено группам более 10 человек.

Из документа также исключен запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутри- и межобластном сообщении.

Кроме того, из списка подлежащих самоизоляции лиц исключены лица старше 60 лет.