Київська влада дозволила роботу кінотеатрів і торгово-розважальних центрів і зон під час карантину в Києві.
Відповідні зміни містяться в опублікованому на сайті КМДА розпорядженні № 58 від 22 червня 2020 року.
Також дозволена робота:
- театрів і музеїв;
- басейнів (зокрема в спорткомплексах і фітнес-центрах);
- ресторанів, кафе, барів, закладів швидкого харчування;
- магазинів площею більше 1 тис. кв. м.,
- непродовольчих ринків.
Що залишається під забороною
Водночас під час карантину в Києві дитячі заклади оздоровлення та відпочинку і капремонти житла залишаються під забороною.
Також продовжують діяти обмеження на проведення госпіталізацій і планових операцій у лікарнях.
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Інші пом’якшення карантину в Києві
У магазини тепер дозволено пускати відвідувачів з розрахунком 1 людина на 5 кв. м (раніше – 1 людина на 10 кв. м).
Такі ж правила встановлено для проведення масових заходів (раніше заборонялося збиратися на заходи більше 10 особам).
Крім того, здавати будь-які іспити дозволено групам більше 10 осіб.
З документа також виключено заборону на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньо-і міжобласному сполученні.
Крім того, з реєстру самоізоляції осіб виключені особи старше 60 років.