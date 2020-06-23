Київська влада дозволила роботу кінотеатрів і торгово-розважальних центрів і зон під час карантину в Києві.

Відповідні зміни містяться в опублікованому на сайті КМДА розпорядженні № 58 від 22 червня 2020 року.

Також дозволена робота:

театрів і музеїв;

басейнів (зокрема в спорткомплексах і фітнес-центрах);

ресторанів, кафе, барів, закладів швидкого харчування;

магазинів площею більше 1 тис. кв. м.,

непродовольчих ринків.

Що залишається під забороною

Водночас під час карантину в Києві дитячі заклади оздоровлення та відпочинку і капремонти житла залишаються під забороною.

Також продовжують діяти обмеження на проведення госпіталізацій і планових операцій у лікарнях.

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Інші пом’якшення карантину в Києві

У магазини тепер дозволено пускати відвідувачів з розрахунком 1 людина на 5 кв. м (раніше – 1 людина на 10 кв. м).

Такі ж правила встановлено для проведення масових заходів (раніше заборонялося збиратися на заходи більше 10 особам).

Крім того, здавати будь-які іспити дозволено групам більше 10 осіб.

З документа також виключено заборону на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньо-і міжобласному сполученні.

Крім того, з реєстру самоізоляції осіб виключені особи старше 60 років.