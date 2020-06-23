В Киеве над памятником Родина-мать подняли украинский флаг с надписью “Украина за семью”.

Неизвестные активисты пришли к монументу с дроном, а очевидцы сняли процесс поднятия на видео.

Такая акция является своеобразным ответом на поднятый на том же месте 21 июня флаг ЛГБТ.

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Монумент Родина-мать находится на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве. Памятник открыли 9 мая 1981 года.

Kyiv Pride 2020

Ежегодно сообщество ЛГБТ проводит празднование под названием Kyiv Pride, которое традиционно длится неделю.

В 2020 году организационный комитет расширил формат мероприятий: прайд-месяц стартовал 17 мая и закончился 21 июня.

В связи с пандемией Covid-19 и карантином обещанный Марш равенства не состоялся, поэтому 21 июня все участники провели его онлайн.

Запуск дрона с флагом ЛГБТ на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне было частью проведения марша.

Авторы назвали видео “Мама поймет и поддержит: быть разными хорошо вместе”.