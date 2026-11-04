Европейская комиссия подтвердила, что Украина выполнила необходимые условия для открытия всех переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз. Прогресс в подготовке к членству улучшился в девяти разделах.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Корецкий об отчете Еврокомиссии по Украине

— Сегодня отчет Еврокомиссии мне лично передала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Еврокомиссия подтвердила, что Украина выполнила условия для открытия всех оставшихся кластеров, — отметил он.

По словам премьера, оценки подготовки Украины к вступлению улучшились в девяти разделах. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года.

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— Ухудшения нет ни в одном разделе, как и отката реформ, – добавил Корецкий.

Хороший или очень хороший прогресс Еврокомиссия зафиксировала в 10 разделах. Среди них – энергетика, цифровая сфера, финансовые услуги, налогообложение, образование, наука, сельское хозяйство и таможня.

По словам премьер-министра, впервые наивысшую оценку прогресса получила сфера внешней политики, безопасности и обороны.

Еврокомиссия отметила независимую и эффективную деятельность антикоррупционных институтов Украины. Улучшились и оценки в сферах судебной власти и юстиции.

— Следующая цель – получить промежуточную оценку бенчмарков (IBAR) в начале 2027 года. Для этого по инициативе президента Владимира Зеленского и президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создана совместная рабочая группа Украины и ЕС. Мы ставим амбициозные, но достижимые цели. Есть сферы, где нужно работать быстрее. Рекомендации Еврокомиссии мы берем в работу, – отмечается в сообщении Корецкого.

Напомним, 4 ноября Европейская комиссия обнародовала ежегодный отчет о расширении ЕС. В документе оценили продвижение Украины на пути к членству и определили следующие шаги евроинтеграции.

Фото: Сергей Корецкий

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