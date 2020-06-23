У Києві над пам’ятником Батьківщина-мати підняли український прапор із написом “Україна за сім’ю”.

Невідомі активісти прийшли до монументу з дроном, а очевидці зняли процес підняття на відео.

Така акція є своєрідною відповіддю на піднятий на тому ж місці 21 червня прапор ЛГБТ.

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Монумент Батьківщина-мати знаходиться на території Музею історії України у Другій світовій війні у Києві. Пам’ятник відкрили 9 травня 1981 року.

Kyiv Pride 2020

Щороку спільнота ЛГБТ проводить святкування під назвою Kyiv Pride, яке традиційно триває тиждень.

У 2020 році організаційний комітет розширив формат заходів: прайд-місяць стартував 17 травня і закінчився 21 червня.

У зв’язку із пандемією Covid-19 та карантином обіцяний Марш рівності не відбувся, тому 21 червня усі учасники провели його онлайн.

Запуск дрона із прапором ЛГБТ на території Музею історії України у Другій світовій війні було частиною проведення маршу.

Автори назвали відео “Мама зрозуміє та підтримає: бути різними добре разом”.