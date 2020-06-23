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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО в Україні відбудеться – Степанов підтвердив, що критерії витримані

ЗНО 2020 відбудеться з 25 червня по 17 липня. Критерії, за якими визначають, чи переносити зовнішнє незалежне тестування, витримані.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 23 червня.

– Ми говоримо про показник 60 на 100 тис. населення. Він виявляє кількість активних хворих на цей момент. Сьогодні цей показник складає близько 48 на 100 тис. населення. Тому проведення ЗНО в нашій країні можливе, – розповів Степанов.

ЧитайтеЯк карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН

ЗНО 2020

Верховна Рада України ухвалила рішення, що ЗНО у 2020 році складатимуть добровільно, лише ті, хто хоче отримати вищу освіту.

Учням виставлятимуть ті оцінки в атестати, які вони отримали упродовж навчального року. Для цього потрібно написати відповідну заяву. Якщо випускник успішно складе ЗНО і цей бал буде вищим ніж шкільна оцінка, то він має право на коригування оцінки.

Також депутати звільнили випускників шкіл від проходження державної підсумкової атестації.

Джерело: МОЗ

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