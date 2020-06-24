Украина отреагировала на парад войск РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины официально выразило России протест из-за проведения так называемых ”военных парадов” подразделений Черноморского флота РФ в аннексирована Крыму.

Также дипломатов возмутил марш подразделений российских вооруженных формирований в оккупированном Донецке и Луганске.

Украина рассматривает их проведения, как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права.

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В ведомстве назвали их провокацией и эскалацией напряженности между двумя странами.

Украина требует от России немедленно прекратить противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности.

Парад в РФ и Крыма

24 июня в городах РФ прошли военные парады в День Победы. В Москве город без масок маршировали 14 тыс. Военнослужащих, было задействовано более 200 единиц наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Парад прошел накануне всенародного голосования за изменения в Конституцию России, которое может продлить правление президента РФ Владимира Путина до 2036 года.

Марши войск были также в оккупированном Севастополе и в Донбассе.