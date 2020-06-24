PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украина отреагировала на парад войск РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины официально выразило России протест из-за проведения так называемых ”военных парадов” подразделений Черноморского флота РФ в аннексирована Крыму.

Также дипломатов возмутил марш подразделений российских вооруженных формирований в оккупированном Донецке и Луганске.

Украина рассматривает их проведения, как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права.

Читайте: ВОЗ предупредила о возможной вспышке Covid-19 на параде в Москве

В ведомстве назвали их провокацией и эскалацией напряженности между двумя странами.

Украина требует от России немедленно прекратить противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности.

Парад в РФ и Крыма

24 июня в городах РФ прошли военные парады в День Победы. В Москве город без масок маршировали 14 тыс. Военнослужащих, было задействовано более 200 единиц наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

Парад прошел накануне всенародного голосования за изменения в Конституцию России, которое может продлить правление президента РФ Владимира Путина до 2036 года.

Марши войск были также в оккупированном Севастополе и в Донбассе.

Источник: МИД

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка