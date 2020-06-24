Міністерство закордонних справ України офіційно висловило Росії протест через проведення так званих ”військових парадів” підрозділів Чорноморського флоту РФ в анексованому Криму.

Також дипломатів обурив марш підрозділів російських збройних формувань в окупованих Донецьку та Луганську.

Україна розглядає їх проведення, як відверте нехтування російською стороною чинного законодавства України і норм міжнародного права.

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У відомстві назвали їх провокацією та ескалацією напруженості між двома країнами.

Україна вимагає від Росії негайно припинити протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності.

Парад в РФ та Криму

24 червня у містах РФ пройшли військові паради до День Перемоги. У Москві місто без масок марширували 14 тис. військовослужбовців, було задіяно понад 200 одиниць наземної техніки, а також 75 літаків і вертольотів.

Парад пройшов напередодні всенародного голосування за зміни до Конституції Росії, яке може продовжити правління президента РФ Володимира Путіна до 2036 року.

Марші військ були також в окупованому Севастополі та на Донбасі.