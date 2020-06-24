Как прошел парад в Москве: зачем он Путину и реакция сети

Россия отпраздновала свой самый большой государственный праздник, День Победы, военным парадом в Москве, который должен был состояться 9 мая, но был отложен из-за коронавируса.

Карантин в Москве в этом месяце ослабили, но технически массовые митинги остаются запрещенными. Тем не менее, президент России Владимир Путин решил проводить парад в столице, несмотря на заявления в обществе о том, что безответственно собирать людей в разгар эпидемии. Парад в Москве уже окрестили в СМИ “парадом смертников”.

Как прошел парад в Москве

В мероприятии приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, были задействованы более 200 единиц наземной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.

За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидел на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними не было, как и защитных масок на лицах.

О том, что парад в Москве может привести ко вспышке коронавируса предупреждала и Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 24 июня в России уже зафиксировали более 600 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. За сутки в эту статистику добавилось 7 176 новых случаев заражения.

Зачем Путину парад в разгар коронавируса

Президент Владимир Путин проводит военный парад на Красной площади накануне всенародного голосования за изменения в Конституцию, которое может продлить его правление до 2036 года.

Проведение впечатляющего мероприятия призвано поднять рейтинги Путина, которые сейчас самые низкие с 1999 года, говорят критики власти.

— Владимир Путин считает, что парад является подтверждением его величия, величия страны и нашей исторической памяти, — сказал российский экономист Сергей Алексашенко.

Эксперты ВЦИОМа прогнозируют, что 67-71% избирателей поддержат изменения в Конституцию и обнуление сроков президентства Путина. Кремлевские критики говорят, что голосование — обман, которое, как они опасаются, будет сфальсифицировано.

Кто не приехал на парад в Москву

Мировые политики один за другим сообщили Путину, что их на мероприятие можно не ждать. Среди отказавшихся приехать на парад даже друг российского лидера президент Чехии Милош Земан.

Также в Москву не приехали лидеры Хорватии, Азербайджана, Чехии, Японии, Германии, США и Армении.

В Париже заявили, что Эммануэль Макрон не получил приглашения из Кремля, поэтому президент Франции среди тех, кто не собирался в Москву.

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Протесты в Киеве

Под посольством России в Киеве более 10 активистов собрались на акцию Трагедия миру — праздник для России.

Люди принесли с собой плакаты с надписями: “Парад победы — это не извинения за нападение на Польшу”,” Война — не повод для праздника “, “Гитлер и Сталин — виновники Второй мировой войны” и другие.











Парад в Москве для “смертников” состоялся: зачем он Путину и реакция сети / 3 фотографии

Реакция сети на парад в Москве

Россияне обеспокоены решением властей провести парад в столице, где сильнее всего бушует коронавирус.











































Парад в Москве для “смертников” состоялся: зачем он Путину и реакция сети / 11 фотографий

Фото: Укринформ