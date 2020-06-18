ВОЗ предупредила о возможной вспышке Covid-19 на параде в Москве

Всемирная организация здравоохранения предположила, что военный парад в Москве может привести к возгоранию коронавируса.

Мероприятие запланировано на 24 июня и посвященный 75-летию победы над Германией во Второй мировой войне.

— Любой массовое мероприятие во время пандемии связан с риском дальнейшего распространения коронавируса, — заявила експерт организации Кэтрин Смолвуд.

Читайте: ВОЗ разработала рекомендации, кто должен получить вакцину первым

По словам експерта, существует угроза усиленного распространения Covid-19.

В то же время она добавила, что решение о проведении или отмене парада должна принимать российская власть.

Ветеранов отправили на карантин

80 ветеранов Второй мировой войны отправили на 1 4-дневный карантин перед парадом Победы. Это является частью мер, предпринимаемых для защиты президента России Владимира Путина от Covid-19.

Ветеранов отправили в пансионат под Москвой. На параде Победы они будут контактировать с главой РФ.