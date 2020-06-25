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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 25 июня коронавирус обнаружили у 40 008 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 994 случая. Это стало новым антирекордом.

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11:27 - 25 июня

В Одесской области по состоянию на утро 25 июня выявлено 95 новых случаев коронавируса.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев — 1466.

За последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 в области увеличилось вдвое.

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09:40 - 25 июня

По состоянию на 25 июня в Киеве обнаружили 81 новый случай коронавируса, всего в городе 4 609 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 13, в Оболонском и Соломенском — по 12, а в Шевченковском районе — 9 случаев.

коронавирус киев статистика 25.06

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09:24 - 25 июня

Как коронавирус распространяется по областям Украины:

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09:23 - 25 июня

По состоянию на 25 июня в Украине зафиксировали 40 008 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 994 человека.

В целом от осложнений в результате заболевания скончалась 1 067 человек, за сутки — 16. Полностью излечились от коронавируса 17758 пациентов, 349 — за сутки.

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00:00 - 25 июня

В Харьковской областной инфекционной больнице умерла медик из Первомайского центра первичной медико-санитарной помощи.

47-летняя женщина руководила его хозяйственным отделом.

За сутки в области еще один летальный случай — это 70-летняя жительница Харькова.

 

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23:03 - 24 июня

В Днепропетровской области по состоянию на вечер 24 июня получено девять положительных тестов на коронавирус.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев – 1 069.

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20:18 - 24 июня

В Хмельницкой области в Кривчицком психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса. Заболели пятеро воспитанников учреждения, где живут пожилые  люди.

По словам заместителя председателя ОГА Оксаны Сытницкой, всех доставили в Хмельницкую инфекционную больницу.

Также установлены 11 контактных лиц.

По состоянию на 23 июня в Хмельницкой области зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни.

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14:50 - 24 июня

Львовская городская комиссия по чрезвычайным ситуациям возобновила работу:

  • заведений общественного питания в помещении — до 10 клиентов;
  • спортивных и фитнес-клубов — до 10 посетителей.

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12:15 - 24 июня

По состоянию на 24 июня в Киеве обнаружили 99 новых случаев коронавируса, всего в городе 4 528 инфицированных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 21.

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11:17 - 24 июня

В Вооруженных силах Украины за сутки подтверждены 8 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 10.00 24 июня в ВСУ болеет 145 человек. Выздоровели за время пандемии 284 человека, пять летальных случаев.

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