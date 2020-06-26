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Факты / Украина / Политика

Украл — садись: Зеленский о задержании главы Кировоградской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

— Получил несколько дней назад от СБУ информацию о том, что в окружении председателя облгосадминистрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связаны с нарушением закона Украины. Закон один для всех.

Нет “наши — не наши”. Украл — садись, — подчеркнул Зеленский.

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Зеленський відправ у відставку главу Кіровоградської ОДА

25 июня ночью стало известно, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь вместе с руководителем патронатной службы области Сергеем Шевченко требовали у местного чиновника взятку в размере 1,8 млн грн за “непрепятствования его деятельности”.

Источник: Офис президента

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