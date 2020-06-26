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Факти / Україна / Політика

Вкрав – сідай: Зеленський про затримання голови Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

– Отримав декілька днів тому від СБУ інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх.

Немає “наші – не наші”. Вкрав – сідай, – наголосив Зеленський.

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Зеленський відправ у відставку главу Кіровоградської ОДА

25 червня уночі стало відомо, що глава Кіровоградської ОДА Андрій Балонь разом із керівником патронатної служби області Сергієм Шевченком вимагали у місцевого чиновника хабар у розмірі 1,8 млн грн за “неперешкоджання його діяльності”.

Джерело: Офіс президента

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