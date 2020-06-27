США помогут Украине в борьбе с паводками в западных областях

США предоставят Украине финансовую помощь в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях.

— США поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой, — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что тесно сотрудничают с украинским правительством, чтобы быстро помочь жителям западных областей преодолеть последствия наводнения.

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Наводнение в Западной Украине

С 22-24 июня на западе Украины бушевала непогода и вызвала наводнение. В одном из районов Закарпатья за несколько часов выпала месячная норма осадков.

Наводнение в Западной Украине унесло жизни троих людей.

Сильно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская областях.

Синоптики пока дают не обнадеживающие прогнозы на выходные. Погода День Конституции 2020 будет дождливой, а на западе страны ожидаются сильные ливни и грозы.

Правительство Украины выделило 754 млн грн из резервного фонда, чтобы помочь населению пострадавших областей.