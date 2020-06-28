У бік окупованого Донецька з підконтрольної Києву території запустили 15-метровий прапор України.

Акції приурочили до Дня Конституції.

У прес-центрі ООС розповіли, що патріотичну акцію організували волонтери, переселенці та військовослужбовці цивільно-військового співробітництва.

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– Ми нагадуємо мешканцям тимчасово окупованих територій, що Україна все одно поверне свої території і знову стане цілісною. Хоча минуло вже дуже багато часу, але вас ніхто не кинув, давайте разом боротися за Україну. У нас все вийде і цей прапор буде в кожному місті – і в Луганську, і в Донецьку, і в Горлівці, і Сніжному, і в Шахтарську, – заявив волонтер Оскар.

День Конституції України щороку відзначають 28 червня. Саме у 1996 році в ніч з 27 на 28 число Верховна Рада ухвалила Основний Закон.

Тоді ж у стінах парламенту вперше прозвучав гімн України.