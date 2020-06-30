Карантин в Украине: к чему может привести отдых украинцев

Долгожданные выходные на День Конституции в Украине стали поводом для многих граждан, чтобы выехать за пределы города для отдыха.

И речь идет не только о собственных дачах и домах, а полноценном отдыхе во время карантина. Еще и когда количество больных в нашей стране бьет антирекорды.

Очень скоро мы сможем увидеть последствия этого пренебрежения даже минимальными правилами безопасности.

Факты ICTV рассказывают, как прошли выходные украинцев во время карантина, и к чему это может привести в ближайшее время.

Пир во время карантина

Несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине растет колоссальными темпами, граждане решили не отказывать себе в удовольствии и выезжали за пределы городов, чтобы традиционно отдохнуть, жарить шашлык, купаться на пляжах и тому подобное.

Особое внимание привлекла Одесса, ведь создавалось впечатление, что туда начали съезжаться туристы со всей страны.

Наплыв отдыхающих в город предрекали еще в начале выходных, когда на въезде в Одессу образовалась очередь из автомобилей в несколько километров. Такая ситуация была связана с тем, что для проезда была открыта лишь одна полоса из-за ремонта моста через лиман.

Однако это не означало, что наплыва людей не было. В эти выходные в Одессе наблюдался настоящий курортный сезон со всеми возможными нарушениями карантина.

Вечером на улицах можно было увидеть сотни людей, которые не соблюдали социальную дистанцию ​​и не носили маски. Примерно такая же ситуация наблюдалась и на пляжах города. Граждане купались и загорали забыв о минимальных мерах безопасности.

Создавалось впечатление, что на пляжах даже никто и не наблюдал за тем, чтобы люди хотя бы придерживались социальной дистанции в воде и на суше.

И все несмотря на то, что в городе решили усилить карантин с 22 июня. Да, это не касалось пляжей, но должно быть сигналом для многих граждан о том, что нужно быть осторожными на отдыхе.

Однако не только Одесса отличилась таким пренебрежением карантина. В киевском Гидропарке почти никто не ходил в масках, а продавцы во многих магазинах надевали их лишь на подбородок.

Львовяне также решили отдаться духу выходных и ходили в магазины без масок, не сохраняли социальную дистанцию. Можно предположить, что подобное происходит и в других городах Украины, что непременно приведет к неприятным последствиям.

Цена отдыха

Как это обычно происходит, на выходных статистика заболеваемости коронавирусом снижается, что связано с уменьшением количества тестов на Covid-19.

Однако это не означает, что врачи реже выезжают на вызовы по подозрению на Covid-19. Из собственных источников Фактам ICTV стало известно, что только за прошедшие сутки медики 327 раз выезжали к таким пациентам, 225 из них пришлось госпитализировать.

Кроме того, для ПЦР-тестов было отобрано 974 образцов. Эти цифры могут показаться небольшими, но представим, что все исследования на коронавирус подтвердятся. Это означает, что всего за сутки у нас будет около тысячи новых больных.

И это не считая тех, кто даже не задумывается о том, чтобы вызвать врачей и сдавать тесты во время подозрения заражения инфекцией.

По состоянию на сегодня (и несколько недель назад) в Украине массово игнорируется карантин и большинство мер безопасности, к которым просит прибегать Министерство здравоохранения, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом.

В комментарии Фактам ICTV врач-инфекционист Елена Соколова заявила, что из-за нахождения людей на свежем воздухе переживать не нужно, ведь риск заразиться там достаточно низкий.

— То, что люди находятся на открытом воздухе — это не страшно, а вот открывать бассейны, рестораны и т. д. в такой ситуации не нужно. Если люди будут ходить в кафе, рестораны и не будут соблюдать правила безопасности, то заболеваемость будет расти. А факт передачи через воду не доказан. На свежем воздухе возможность заразиться гораздо меньше, — рассказывает инфекционист.

А вот посиделки в кафе и нахождения без маски в помещении — проблема намного больше. По словам Соколовой, если люди будут продолжать пренебрегать правилами безопасности в магазинах, ресторанах и т.д., то статистика заболеваемости точно будет расти.

30 июня на жаркий отдых в Одессе (да и других городах Украины) отреагировали в Минздраве. Глава министерства Максим Степанов уточнил, что люди пренебрегают правилами поведения во время пандемии.

Речь идет и о том, что ночные клубы и пляжи работают без соблюдения противоэпидемических мер, что 100% приведет к увеличению количества людей, у которых диагностируют Covid-19.

— Неиспользование масок, полное несоблюдение социальной дистанции, пренебрежение антисептиками — все это приводит к повышению уровня заболеваемости коронавирусом, — заявил Степанов.

А между тем в Украине и во всем мире назревает новая проблема из-за пандемии коронавируса.

Новая волна — новый карантин?

Соколова считает, что та ситуация, которая наблюдается с заболеваемостью в Украине сегодня не говорит о том, что в Украине началась вторая волна вспышки коронавируса.

— Я не считаю, что это вторая волна. Это — продолжение эпидемии. Раньше люди были разграничены между собой (во время жесткого карантина), а сейчас можно сказать, что уже, практически как в Швеции, — объясняет она.

В то же время президент Владимир Зеленский заявляет о том, что с таким отношением к ограничениям всей Украине нужно готовиться к началу второй волны коронавируса.

По информации собственных источников Фактов ICTV, за время карантина полиция получила около 97,6 тыс. сообщений о нарушениях соответствующих мер. И это только те, о которых опять же решили сообщить.

По фактам нарушений было составлено 14,9 тыс. админпротоколов, по результатам которых были наложены штрафы почти на 5,6 млн грн. Самыми большими нарушителями за время карантина оказались жители столицы, а также Харьковской и Днепропетровской областей.

Кабинет министров работает над подготовкой ко второй волне коронавируса, однако глава государства обеспокоен и тем, что происходит во время первой волны.

— На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волны эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне, — сказал Зеленский во время совещания с представителями правительства.

И сразу возникает вопрос: Будет ли власть усиливать карантин в этой ситуации? Инфекционист считает, что сейчас власть не пойдет на этот шаг из-за определенных политических и экономических мотивов.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что возможность усиления карантина существует, однако правительство не желает идти на этот шаг. Но если количество больных будет составлять 60 человек на 100 тыс. населения, то в государстве вернут жесткий карантин.

Сейчас же этот показатель подошел очень близко к этой отметке и составляет 50 пациентов с коронавирусом на 100 тыс. населения.

Других изменений вряд ли можно ожидать. Возможно, из-за введения жесткого карантина количество людей на улицах уменьшится, но вскоре после этого мы вернемся к той критической ситуации, которая есть сейчас.

Ведь граждане Украины не желают соблюдать хотя бы такие минимальные ограничения, как ношение масок в помещениях. Хотя во многих странах, даже если не следят за ходом всех событий, интересуются тем, нужно ли еще соблюдать правила безопасности.

У нас же принято наматывать маски на руки, лоб, подбородок, оставлять на одном ухе, но не носить так, как нужно.

А потом мы удивляемся, почему у нас так быстро растет количество больных. Да, рано или поздно выработается массовый иммунитет, но цена, которую мы заплатим за это, может быть слишком большой.

Владислав Бомбела