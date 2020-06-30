Карантин в Україні: до чого може призвести відпочинок українців

Довгоочікувані вихідні на День Конституції в Україні стали приводом для багатьох громадян, щоб виїхати за межі міста для відпочинку.

І йдеться не лише про власні дачі і домівки, а повноцінний відпочинок під час карантину. Ще й коли кількість хворих в нашій країні б’є антирекорди.

Дуже скоро ми зможемо побачити наслідки цього нехтування навіть мінімальними правилами безпеки.

Факти ICTV розповідають, як пройшли вихідні українців під час карантину, і до чого це може призвести вже найближчим часом.

Бенкет під час карантину

Попри те, що кількість хворих на коронавірус в Україні зростає колосальними темпами, громадяни вирішили не відмовляти собі у задоволенні і виїжджали за межі міст, щоб традиційно відпочити, смажити шашлик, купатися на пляжах тощо.

Особливу увагу привернула Одеса, адже складалося враження, що туди почали з’їжджатися туристи з усієї країни.

Наплив відпочивальників до міста передбачали ще на початку вихідних, коли на в’їзді до Одеси утворилася черга з автомобілів у кілька кілометрів. Така ситуація була пов’язана з тим, що для проїзду була відкрита лише одна смуга у зв’язку з ремонтом мосту через лиман.

Однак це не означало, що напливу людей не було. Цими вихідними в Одесі спостерігався справжній курортний сезон з усіма можливими порушеннями карантину.

Ввечері на вулицях можна було побачити сотні людей, які не дотримувалися соціальної дистанції і не носили маски. Приблизно така ж ситуація спостерігалася й на пляжах міста. Громадяни купалися і засмагали забувши про мінімальні заходи безпеки.

Складалося враження, що на пляжах навіть ніхто і не спостерігав за тим, щоб люди хоча б дотримувалися соціальної дистанції у воді та на суші.

І все попри те, що у місті вирішили посилити карантин з 22 червня. Так, це не стосувалося пляжів, але мало б бути сигналом для багатьох громадян про те, що потрібно бути обережними на відпочинку.

Однак не лише Одеса відзначилася таким нехтуванням карантину. У київському Гідропарку майже ніхто не ходив в масках, а продавці у багатьох магазинах надягали їх лише на підборіддя.

Львів’яни також вирішили віддатися духу вихідних і ходили до магазинів без масок, не зберігали соціальну дистанцію. Можна припустити, що подібне відбувається і в інших містах України, що неодмінно призведе до неприємних наслідків.

Ціна відпочинку

Як це зазвичай відбувається, на вихідних статистика захворюваності на коронавірус знижується, що пов’язано зі зменшенням кількості тестів на Covid-19.

Однак це не означає, що лікарі рідше виїжджають на виклики за підозрою на Covid-19. З власних джерел Фактам ICTV стало відомо, що лише протягом минулої доби медики 327 разів виїжджали до таких пацієнтів, 225 з них довелося госпіталізувати.

Крім того, для ПЛР-тестів було відібрано 974 зразки. Ці цифри можуть здатися невеликими, але уявімо, що всі дослідження на коронавірус підтвердяться. Це означатиме, що лише за добу у нас буде майже тисяча нових хворих.

І це не враховуючи тих, хто навіть не задумується про те, щоб викликати лікарів і здавати тести під час підозри зараження інфекцією.

Станом на сьогодні (та й кілька тижнів тому) в Україні масово ігнорується карантин і більшість заходів безпеки, до яких просить вдаватися Міністерство охорони здоров’я, щоб зменшити ризики зараження коронавірусом.

У коментарі Фактам ICTV лікар-інфекціоніст Олена Соколова заявила, що через знаходження людей на свіжому повітрі перейматися не потрібно, адже ризик заразитися там досить низький.

– Те, що люди знаходяться на відкритому повітрі – це не страшно, а ось відкривати басейни, ресторани тощо в такій ситуації не потрібно. Якщо люди ходитимуть в кафе, ресторани і не дотримуватимуться правил безпеки, то захворюваність зростатиме. А факт передачі через воду не доведений. На свіжому повітрі можливість заразитися набагато менша, – розповідає інфекціоніст.

А от посиденьки у кафе та знаходження без маски у приміщенні – значно більша проблема. За словами Соколової, якщо люди продовжуватимуть нехтувати правилами безпеки у магазинах, ресторанах тощо, то статистика захворюваності точно зростатиме.

30 червня на спекотний відпочинок в Одесі (та й інших містах України) відреагували у МОЗ. Очільник міністерства Максим Степанов уточнив, що люди нехтують правилами поведінки під час пандемії.

Йдеться і про те, що нічні клуби та пляжі працюють без дотримання протиепідемічних заходів, що 100% призведе до збільшення кількості людей, в яких діагностують Covid-19.

– Невикористання масок, повне недотримання соціальної дистанції, нехтування антисептиками – все це призводить до підвищення рівня захворюваності на коронавірус, – заявив Степанов.

А між тим в Україні і всьому світі назріває нова проблема через пандемію коронавірусу.

Нова хвиля – новий карантин?

Соколова вважає, що та ситуація, яка спостерігається із захворюваністю в Україні сьогодні не свідчить про те, що в Україні почалася друга хвиля спалаху коронавірусу.

– Я не вважаю, що це друга хвиля. Це – продовження епідемії. Раніше люди були розмежовані між собою (під час жорсткого карантину), а зараз можна сказати, що вже, практично як в Швеції, – пояснює вона.

Водночас президент Володимир Зеленський заявляє про те, що з таким ставленням до обмежень всій Україні потрібно готуватися до початку другої хвилі коронавірусу.

За інформацією власних джерел Фактів ICTV за час карантину поліція отримала близько 97,6 тис. повідомлень про порушення відповідних заходів. І це лише ті, про які знову ж таки вирішили повідомити.

За фактами порушень було складено 14,9 тис. адмінпротоколів, за результатами яких було накладено штрафи майже на 5,6 млн грн. Найбільшими порушниками за час карантину виявилися жителі столиці, а також Харківської та Дніпропетровської областей.

Кабінет міністрів працює над підготовкою до другої хвилі коронавірусу, однак глава держави занепокоєний і тим, що відбувається під час першої хвилі.

– На Закарпатті понад 70% ліжок медустанов, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі, – сказав Зеленський під час наради з представниками уряду.

І одразу постає питання: Чи посилюватиме влада карантин у цій ситуації? Інфекціоніст вважає, що нині влада не піде на цей крок через певні політичні та економічні мотиви.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що можливість посилення карантину існує, однак уряд не бажає йти на цей крок. Проте якщо кількість хворих становитиме 60 осіб на 100 тис. населення, то в державі повернуть жорсткий карантин.

Нині ж цей показник підійшов дуже близько до цієї позначки і становить 50 пацієнтів з коронавірусом на 100 тис. населення.

Інших змін навряд чи можна очікувати. Можливо, через введення жорсткого карантину кількість людей на вулицях зменшиться, але невдовзі після цього ми повернемося до тієї критичної ситуації, яка є нині.

Адже громадяни України не бажають дотримуватися хоча б таких мінімальних обмежень, як носіння масок у приміщеннях. Хоча у багатьох країнах, навіть якщо не слідкують за перебігом усіх подій, цікавляться тим, чи потрібно ще дотримуватися правил безпеки.

В нас же прийнято намотувати маски на руки, лоба, підборіддя, залишати на одному вусі, але не носити так, як потрібно.

А потім ми дивуємося, чому у нас так швидко зростає кількість хворих. Так, рано чи пізно виробиться масовий імунітет, але ціна, яку ми заплатимо за це, може бути надто великою.

Владислав Бомбела