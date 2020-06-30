Институт когнитивного моделирования запустил серию бордов под социальную программу Расскажи мне

На улицах Киева появились рекламные щиты с информацией о платформе психологической помощи Расскажи мне, инициированной Институтом когнитивного моделирования при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Красного Креста Украины в мае 2020 года.

— Помогаем достичь психологического комфорта, Твоя поддержка рядом, Расскажи мне, — такие надписи изображены на бигбордах, которые на днях появились в Киеве.

Таким образом инициаторы онлайн-платформы Расскажи мне стремятся в оффлайне донести информацию до людей, которые нуждаются в психологической поддержке.

Также на рекламных щитах есть адрес сайта — tellme.com.ua, зарегистрировавшись на котором, каждый может получить бесплатные психологические консультации. Приобщиться к платформе могут и психологи, оставив соответствующую заявку на сайте.

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Инициаторы платформы считают, что именно сейчас целесообразно оказывать поддержку населению, ведь ситуация с пандемией крайне негативно повлияла на психологическое состояние людей.

— Сейчас украинцы переживают тяжелые времена, что негативно сказывается на их психологическом состоянии. К тому же, эксперты ООН заявляют, что пандемия коронавируса может спровоцировать кризис психического здоровья в мире. Поэтому мы инициировали этот социальный проект и информируем людей о том, что они не одни, что есть те, кто может и хочет их поддержать, — комментирует соучредитель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая добавляет, что сейчас бесплатными услугами психологов через платформу Расскажи мне уже воспользовались сотни людей и с каждым днем ​​количество заявок растет.

К тому же организаторы получили огромный фидбэк от психологов-волонтеров, которых присоединилось к платформе уже более 100.

К слову, мультиканальный проект Расскажи мне создан для оказания бесплатной психологической поддержки, инициированный Институтом когнитивного моделирования при поддержке Министерства здравоохранения Украины и Красного Креста Украины в мае 2020 года.

Цель проекта — помогать всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке и консультации в связи с распространением Covid-19.

Кстати, из-за пандемии коронавируса, постоянного пребывания дома, потери дохода и даже близких у некоторых людей могут развиться негативные мысли и депрессивные состояния.

Поэтому психологи советуют обратить внимание на пять симптомов психических расстройств, которые указывают, что нужно обратиться к специалисту.