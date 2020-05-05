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Факты / Украина / Общество

5 симптомов психических расстройств из-за карантина и что делать — советы психологов

Из-за пандемии коронавируса, постоянного пребывания дома, потери дохода и даже близких у некоторых людей могут развиться негативные мысли и депрессивные состояния.

Все это может отразиться не только на эмоциональном, но и на физическом самочувствии и вызвать ряд расстройств. Журналисты CNN вместе с психологами разобрались, как карантин может повлиять на самочувствие людей и подготовили рекомендации, как побороть негативные мысли.

Как считают специалисты, некоторые изменения самочувствия и поведения могут быть нормой и естественной реакцией на изоляцию, страх и неопределенность. Но некоторые признаки символизируют о серьезных нарушениях в организме человеке. На что нужно обращать внимание?

  • Плохой сон. Отсутствие здорового сна, частые пробуждения и кошмары указывают на серьезные нарушения психического здоровья.
  • Акцент на плохих новостях. Постоянное чтение новостей о смертях и экономическом кризисе также нехороший сигнал.
  • Потеря интереса и удовольствия. Апатия и отсутствие желания общаться с близкими, друзьями, заниматься хобби — еще один тревожный признак.
  • Беспомощность или тревожность. Страх перед вирусом, отсутствием денег, неопределенным будущем порождает тревогу. Если человек постоянно находится в таком состоянии, это повод задуматься о своем здоровье.
  • Мысли о самоубийстве. Если такие появляются, надо срочно решать вопрос со своим состоянием и психическим здоровьем.

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Как помочь себе во время карантина?

  • Поддерживать контакт с близкими, постоянно общаться с родными, по возможности расширять свой круг общения.
  • Проводить дыхательные практики. Дыхание помогает успокоиться.
  • Практиковать благодарность. Каждый день нужно находить то, за что можно поблагодарить жизнь, близких.
  • Взять под контроль свое психическое состояние. Это можно сделать с помощью листа бумаги. Его стоит разделить на две части и описать, что можно контролировать, а что нельзя. Описание проблемы на бумаге поможет посмотреть на нее со стороны.
  • Установить график. Стоит разработать режим дня, разнообразить его. Это поможет оставаться активным и эффективным.
  • Поменьше читать новости, особенно каналы с фейковыми сообщениями.
  • Улыбаться. Смех — лучшее лекарство. Каждый день надо находить для этого повода, а также просматривать комедийные программы и фильмы, рассказывать шутки друзьям.

Напомним, ранее психолог рассказывал, как справиться с негативными мыслями во время карантина.

Источник: CNN

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