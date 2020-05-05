Из-за пандемии коронавируса, постоянного пребывания дома, потери дохода и даже близких у некоторых людей могут развиться негативные мысли и депрессивные состояния.

Все это может отразиться не только на эмоциональном, но и на физическом самочувствии и вызвать ряд расстройств. Журналисты CNN вместе с психологами разобрались, как карантин может повлиять на самочувствие людей и подготовили рекомендации, как побороть негативные мысли.

Как считают специалисты, некоторые изменения самочувствия и поведения могут быть нормой и естественной реакцией на изоляцию, страх и неопределенность. Но некоторые признаки символизируют о серьезных нарушениях в организме человеке. На что нужно обращать внимание?

Плохой сон. Отсутствие здорового сна, частые пробуждения и кошмары указывают на серьезные нарушения психического здоровья.

Отсутствие здорового сна, частые пробуждения и кошмары указывают на серьезные нарушения психического здоровья. Акцент на плохих новостях. Постоянное чтение новостей о смертях и экономическом кризисе также нехороший сигнал.

Постоянное чтение новостей о смертях и экономическом кризисе также нехороший сигнал. Потеря интереса и удовольствия. Апатия и отсутствие желания общаться с близкими, друзьями, заниматься хобби — еще один тревожный признак.

Апатия и отсутствие желания общаться с близкими, друзьями, заниматься хобби — еще один тревожный признак. Беспомощность или тревожность . Страх перед вирусом, отсутствием денег, неопределенным будущем порождает тревогу. Если человек постоянно находится в таком состоянии, это повод задуматься о своем здоровье.

. Страх перед вирусом, отсутствием денег, неопределенным будущем порождает тревогу. Если человек постоянно находится в таком состоянии, это повод задуматься о своем здоровье. Мысли о самоубийстве. Если такие появляются, надо срочно решать вопрос со своим состоянием и психическим здоровьем.

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Как помочь себе во время карантина?

Поддерживать контакт с близкими , постоянно общаться с родными, по возможности расширять свой круг общения.

, постоянно общаться с родными, по возможности расширять свой круг общения. Проводить дыхательные практики . Дыхание помогает успокоиться.

. Дыхание помогает успокоиться. Практиковать благодарность . Каждый день нужно находить то, за что можно поблагодарить жизнь, близких.

. Каждый день нужно находить то, за что можно поблагодарить жизнь, близких. Взять под контроль свое психическое состояние . Это можно сделать с помощью листа бумаги. Его стоит разделить на две части и описать, что можно контролировать, а что нельзя. Описание проблемы на бумаге поможет посмотреть на нее со стороны.

. Это можно сделать с помощью листа бумаги. Его стоит разделить на две части и описать, что можно контролировать, а что нельзя. Описание проблемы на бумаге поможет посмотреть на нее со стороны. Установить график . Стоит разработать режим дня, разнообразить его. Это поможет оставаться активным и эффективным.

. Стоит разработать режим дня, разнообразить его. Это поможет оставаться активным и эффективным. Поменьше читать новости , особенно каналы с фейковыми сообщениями.

, особенно каналы с фейковыми сообщениями. Улыбаться. Смех — лучшее лекарство. Каждый день надо находить для этого повода, а также просматривать комедийные программы и фильмы, рассказывать шутки друзьям.

Напомним, ранее психолог рассказывал, как справиться с негативными мыслями во время карантина.