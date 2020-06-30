Інститут когнітивного моделювання запустив серію бордів під соціальну програму Розкажи мені

На вулицях Києва з’явилися рекламні щити з інформацією про платформу психологічної допомоги Розкажи мені, ініційованою Інститутом когнітивного моделювання за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та Червоного Хреста України у травні 2020 року.

– Допомагаємо досягти психологічного комфорту, Твоя підтримка поруч, Розкажи мені, – такі написи зображені на бігбордах, які днями з’явилися у Києві.

У такий спосіб ініціатори онлайн-платформи Розкажи мені прагнуть в офлайні донести інформацію до людей, які потребують психологічної підтримки.

Також на рекламних щитах є адреса сайту – tellme.com.ua, зареєструвавшись на якому, кожен може отримати безкоштовні психологічні консультації. Долучитися до платформи можуть і психологи, залишивши відповідну заявку на сайті.

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Ініціатори платформи вважають, що саме зараз доцільно надавати підтримку населенню, адже ситуація з пандемією вкрай негативно вплинула на психологічний стан людей.

– Зараз українці переживають важкі часи, що негативно позначається на їхньому психологічному стані. До того ж, експерти ООН заявляють, що пандемія коронавірусу може спровокувати кризу психічного здоров’я у світі. Тому ми ініціювали цей соціальний проєкт та інформуємо людей про те, що вони не одні, що є ті, хто може і хоче їх підтримати, – коментує співзасновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька додає, що наразі безкоштовними послугами психологів через платформу Розкажи мені вже скористалися сотні людей і з кожним днем кількість заявок росте.

До того ж організатори отримали величезний фідбек від психологів-волонтерів, яких долучилось до платформи вже понад 100.

До слова, мультиканальний проєкт Розкажи мені створений для надання безкоштовної психологічної підтримки, ініційований Інститутом когнітивного моделювання за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та Червоного Хреста України у травні 2020 року.

Мета проекту — допомагати всім, хто потребує емоційної підтримки та консультації у зв’язку з поширенням Covid-19.