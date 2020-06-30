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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, бибилотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая по 22 июня в Украине продолжался адаптивный карантин. В рамках ослабление открыли метро и запустили общественный транспорт.

Адаптивный карантин Кабмин продлил до 31 июля.

По состоянию на 29 июня коронавирус обнаружили у 43 628 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на 646 случаев.

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13:07 - 30 июня

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует увеличение новых случаев заболевания коронавирусом после длительных выходных ко Дню Конституции Украины.

Глава Минздрава прокомментировал на брифинге автомобильные пробки на трассе Киев-Одесса, которые возникли из-за большого количества людей.

Он отметил, что сейчас граждане Украины пренебрегают рекомендациями Минздрава относительно правил поведения во время пандемии коронавируса. В частности, ночные клубы и пляжи Одессы работают без соблюдения соответствующих противоэпидемических мер безопасности, что приведет к увеличению количества больных Covid-19 в Украине.

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Х
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09:17 - 30 июня

По состоянию на утро 30 июня в Киеве коронавирус зафиксировали еще у 57 жителей, среди них шесть медиков. На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели:

  • 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
  • 32 мужчины от 20 до 67 лет;
  • восьмилетний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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09:16 - 30 июня

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировали 44 334 случая Covid-19, за сутки — 706. Всего 19 115 человек уже выздоровели. За все время пандемии 1 159 человек умерли, 12 – за последние сутки.

На лечении находятся 24 060 пациентов.

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23:17 - 29 июня

На Буковине по состоянию на вечер на Сovid-19 заболели еще 56 человек, то есть общее количество инфицированных возросло до 4 801.

В то же время выздоровели за день 11 пациентов.

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22:08 - 29 июня

В Днепропетровской области 29 июня провели 700 тестов на коронавирус.

К счастью, новых положительных нет.

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20:27 - 29 июня

По состоянию на 18.00 в Хмельницкой области зарегистрировано 806 случаев инфицирования коронавирусом, среди них — 53 ребенка и 109 медработников.

Выявлены еще четыре случая в Дунаевецком районе, из которых один человек с Кривчицкого интерната и три контактных.

Выздоровели в регионе 543 человека, а умерли 17.

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Х
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16:54 - 29 июня

В Черновицкой области с 1 июля в рамках смягчения карантина возобновят внутриобластное сообщение, но с определенными ограничениями: заходить в транспорт можно только в маске после температурного скрининга, должны быть заполнены только места для сидения.

Кроме того, откроются спортзалы и рестораны, стадионы и спортплощадки, позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе. Все это при условии одновременного пребывания не более 10 человек.

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15:33 - 29 июня

В Закарпатской области показатель заполненности больничных коек, выделенных для госпитализации пациентов с Covid-19, составил 70,78%.

По состоянию на 29 июня это самый высокий показатель в стране, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

На втором месте Черновицкая область (заполнены 45,89% коек), на третьем — Волынская с показателем заполненности койкомест 44,71%.

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14:29 - 29 июня

По состоянию на 29 июня под ослабление противоэпидемических мероприятий пока не попадают город Киев и 12 областей Украины.

Согласно анализу Минздрава, карантин нельзя ослаблять в Киеве, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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12:31 - 29 июня

В пяти областях не обнаружено ни одного случая коронавируса за сутки.

Это Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Херсонская и Черкасская области.

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