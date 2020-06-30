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Факты / Украина / Политика

Украина не будет требовать компенсацию с РФ за аннексию Крыма — МИД

Украина не будет требовать компенсацию в России за аннексию Крыма. Возможно только возвращение украинского контроля над полуостровом.

Это незаконная оккупация, а не торговля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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— Вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги и все будет нормально? Нет!, — заявил министр.

Частные и государственные компании имеют право судиться. Но для Украины важно, чтобы в судебных процессах юрисдикция РФ на полуострове была как в оккупанта.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Крыму

Украина предупредила окупанта о правовых последствиях в случае проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ на полуострове Крым.

Мир не признает результаты голосования, если они будут на оккупированных украинских территориях. За такие действия оккупанту может угрожать усиление санкций.

Ранее РосЗМИ начали в аннексированного Крыму активную кампанию  с призывом идти на голосование.

Источник: Крым. Реалии

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