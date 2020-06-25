Генсек ООН обнародовал доклад об аннексированном Крыме

Генсек ООН Антониу Гутерриш обнародовал доклад о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.
В ней задокументированы новые нарушения Россией международного гуманитарного права, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
— В докладе автономная республика Крым и город Севастополь четко определены как временно оккупированные Российской Федерацией территории Украины, — сказал он.
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Отдельно в докладе говорится о пытках и принудительное перемещение подсудимых и осужденных крымчан на территорию РФ.
В документе упоминается также незаконность автоматического распространения российского гражданства на украинцев, проживающих на полуострове.
Парад российских войск в Крыму
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста РФ путем проведения так называемых “военных парадов” в аннексированом Крыму.
Украина рассматривает их проведения, как посягательство на суверенитет и нормы международного права. Дипломаты призвали наказать Россию за такие акции