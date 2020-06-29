Киев предупредил Москву о политических и правовых последствиях в случае, если Россия организует голосование о внесении изменений в Конституцию РФ на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, мировое сообщество не признает результаты голосования за продление сроков президентства Владимира Путина, которое Россия организует на украинских территориях.

Сейчас смотрят

Также Киев предупредил Москву, о том, что за такие действия оккупанту может грозить усиление санкций.

С призывом отреагировать на организацию голосования Украина уже обратилась к международным партнерам, добавил Боднар.

— Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству, — пояснил он.

Заявление Верховной Рады

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №3736 о заявлении Верховной Рады Украины касательно нелегитимного проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Читайте: Ко Дню Конституции: над оккупированным Донецком взвился флаг Украины

В Госдуме хотят, чтобы Донбасс голосовал по Конституции РФ

В Госдуме РФ заявили, что российские власти должны организовать для жителей Донбасса с путинскими паспортами возможность голосовать за поправки в Конституцию РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этим вопросом должна заняться ЦИК РФ, которая организовывает голосование граждан в России.

Также РосСМИ пишут, что к участию в голосовании готовятся жители аннексированного Крыма.

Россияне пойдут на участки, чтобы проголосовать за изменения в Конституцию РФ, 1 июля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.