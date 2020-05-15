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Факты / Украина

Коллегия Гостаможслужбы уволила руководителей половины украинских таможен

Коллегия Государственной таможенной службы уволила с должностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Руководитель Одесской таможни получил предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних двух недель анализировали работу каждой таможни. По результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы.

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Сергей Марченко также предупредил, что это не последние кадровые ротации в таможнях. Они будут пока ведомство не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками.

Напомним, ранее Сергей Марченко сообщал, что на таможне проведут тестирование квалификации и обновят кадры на 40%.

Фото: Минфин

Источник: Минфин

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