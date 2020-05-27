Не хочу быть лицом реформ, за которым будут назначать коррупционеров — Нефьодов

Руководитель Государственной таможенной службы (2019-2020 гг.) Максим Нефьодов в интервью корреспонденту Фактов ICTV Евгении Овчинниковой рассказал о том, чем занимается во время карантина, за что его уволили с должности, о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, деле НАБУ и своих политических амбициях.

— Что вы делаете сейчас на карантине и не страдаете ли от избытка свободного времени?

— Больше времени я трачу на то, чтобы читать книги, бегаю по улицам, провожу много видеоконференций и иногда выхожу на улицу за кофе на вынос.

— Вы не уволены, а выведены за штат. Что это значит и чем это отличается от увольнения?

— Это такая интересная схема, позволяющая любого служащего категории А без объяснений уволить — такое себе “недоувольнение”. Человек выводится за штат и не выполняет функции руководителя, но на срок до шести месяцев он остается в штате госучреждения. За это время ты можешь найти себе другое место работы.

— Вы обжаловали свое решение в суде. Зачем, если такие обжалования могут длиться вечно?

— Со мной все мои заместители и почти вся моя команда покинули Гостаможслужбу. С формальной точки зрения, если бы я вернулся, продолжать тот темп реформ, который был, было бы достаточно сложно. В Министерстве финансов мне прямо сказали, что для реформ сейчас не время, но политика у нас очень бурная, правительство меняется, поэтому посмотрим, что будет. Не исключаю и турбулентности с возвращением или возможности сделать что-то в другом месте.

— Он хороший, профессиональный, но этого мало — это сказал Владимир Зеленский. Согласны ли вы с такой оценкой?

— Относительно того, хорош ли я, пусть говорит жена. Я благодарен президенту, что он оценивает меня как профессионала. О том — мало это или много, то каждый политик имеет право на собственное видение, и у президента, безусловно, такое право есть. На эту должность я приходил с планом реформ, которые рассчитаны на 1,5 года, и я успел поруководить таможней 4,5 месяца. Первые четыре месяца мы создавали таможслужбу по примеру НАБУ.

Создание такого органа с нуля — это длительный юридический процесс. После этого мы шли за точным графиком реформ: план реформы таможни за первый квартал был выполнен более чем на 95%. Таможня не печатает деньги, любой государственный орган не зарабатывает деньги, он только берет ту долю от бизнес-операций, которые есть. Во время кризиса говорить, что таможня каким-то образом должна эти деньги получить, — это немного оптимистично.

Недавно я выложил слайд на Facebook, показывающий факторный анализ того, из чего состоят поступления таможни. Если оценивать ее чистую эффективность, то за то время, пока наша команда занималась реформой, бюджет дополнительно получил около 9 млрд грн. То есть гривна стала крепче, а курс доллара снизился. Это неплохо для экономики в целом, но для поступлений таможни — это минимум.

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— Вы говорили, что трудно противостоять контрабанде, потому что таможня — это не правоохранительный орган. Почему вы не согласились на предложение Зеленского изменить законодательство, чтобы военные и СБУ зашли на таможню и остановили контрабанду?

— Многие считают, что таможня — это лишь граница, люди, которые стоят на границе, расставляют руки и не пускают какие-то фуры, вагоны или корабли. Если такая контрабанда и есть, то это мизерный ее кусочек. Таможня — это офис, электронные бумаги и системы. Мне трудно представить, как солдат, который будет стоять у кого-то за плечами, будет смотреть в контракты пользователя на иностранном языке. Чем он так поможет в борьбе с контрабандой?

Те законопроекты, которые мы подавали по восстановлению таможенной стражи, собственно по возвращению таможне функций правоохранительного органа, были поддержаны ЕС и частью правоохранительных органов, в парламент так и не попали. Нет единого решения, которое останавливает всю контрабандную систему в стране.

— Зеленский говорил, что вы можете работать в Офисе президента. Как вам такое предложение?

— У меня еще пока не было таких разговоров. Если такое предложение будет, то я, конечно, его изучу. Но я точно не хочу быть лицом реформ, за которым будут происходить страшные вещи, назначаться коррупционеры и ломаться все то, что мы начали.

— О чем говорили с президентом во время последней встречи в январе?

— Было совещание по противодействию контрабанде, во время которого я просил создать межведомственную рабочую группу по правоохранителям, чтобы точечно работать по самым большим контрабандистам.

— Зачем вам должность на таможне?

— Я себя причисляю к первому поколению реформаторов, которые должны прийти и сломать систему, оставив, по крайней мере, фундамент реформы. Мне удалось с системой Prozorro, которая эффективно работает без Максима Нефьодова. Далее пришла новая команда, которая может это развивать и тянуть вперед.

Зачем это мне? Просто потому, что я патриот. Я стоял на Майдане и понимаю, что у нас нет другой элиты, которая сделает это за нас. Поверьте, я бы с огромным удовольствием не занимался бы никакими реформами, если бы это делал кто-то за нас. Я бы сидел в Facebook, всех критиковал, сам работал в бизнесе, имел красивый кабинет, машину, водителя и наслаждался жизнью без электронных деклараций. Но если таких людей нет или никто не готов приходить, то надо банально подкачивать рукава и идти менять страну.

— Вы говорите, что к вам приходили политики с просьбой назначить своих людей на таможне, и это, вероятно, одна из причин увольнения. Угрожали ли вам?

— Проводить реформы в Киеве намного легче, чем в регионах. Не надо волноваться за безопасность, лучше за безопасность тех людей, которых я назначал и отправлял на границу. Там действительно есть опасность, где им жгут машины или угрожают физически.

Относительно угроз, то у меня уже есть определенная репутация, и с таким люди не приходят. У меня не было охраны, водителя или рабочей машины.

— В феврале НАБУ открыло дело против вас о возможном получения взяток группой лиц во главе с вами во время работы на должности заместителя министра экономического развития. Что это за история и какая ситуация сейчас?

— Это классическое дело черного пиара, когда можно написать любое обращение в любой правоохранительный орган. Он его просто не принимает, потому что это фейк. После этого заявитель через суд заставляет НАБУ открыть дело. Это делается исключительно с целью, чтобы журналисты об этом спрашивали.

— Каковы ваши политические амбиции?

— У меня нет политических амбиций. В идеале я бы очень хотел, чтобы на мое место пришли другие люди, которые будут лучшими и более эффективными реформаторами, а я смогу спокойно вернуться в бизнес и не заниматься той частью работы.

Общалась Евгения Овчинникова