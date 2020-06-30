В Україні планується реформа митниці - Зеленський

В Україні найближчим часом розпочнеться реформа митниці, концепція якої полягає у відкритті митних просторів та уніфікації митних ставок.

Про це стало відомо на засіданні Нацради реформ, де головував президент Володимир Зеленський.

Зокрема, митниця повинна позбутися усіх зайвих бюрократичних процедур та стати допоміжним сервісом для українського бізнесу.

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– Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми будемо відходити від класичного штампу. Митниця має стати платним сервісом, – заявив очільник Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі.

Також він зауважив, що Україна є одним із антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита, саме тому уніфікація ставки є дуже актуальною. Окремо нова реформа передбачає значне посилення відповідальності за контрабанду.

– Якщо йдеться про митну реформу, у нас обов’язково має бути менеджер – це керівник митниці, який зможе впровадити зміни у життя, – сказав Володимир Зеленський.

Крім цього, на засіданні було розглянуто проект закону про податок на виведений капітал.

Звільнення на митницях

На початку травня Колегія Держмитслужби звільнила керівників половини митниць України.

Свої посади покинули голови Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Головною причиною масових звільнень стали низькі показники та неефективність роботи.

За словами Сергія Марченка, вони триватимуть доки відомство не запрацює належним чином з висококваліфікованими і доброчесними працівниками.