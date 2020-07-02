Отставка Смолия: послы G7 предостерегли Украину от отката реформ

Послы стран Большой семерки (G7) назвали независимость Национального банка “фундаментальным достижением Украины” и призвали власти сделать все, чтобы в стране не произошел откат реформ.

Так послы G7 отреагировали на новость о заявлении об увольнении главы НБУ Якова Смолия.

Независимый Нацбанк способствовал росту и спас обанкротившийся банковский сектор, отметили в G7.

— Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку, — заявили послы стран Большой семерки в Twitter.

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Увольнение Смолия

1 июля председатель НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке и подал на имя президента Владимира Зеленского.

Смолий объяснил, что не может работать в условиях систематического политического давления, которое мешает ему взаимодействовать с другими государственными органами.

На заседании 2 июля профильный комитет Верховной Рад может рассмотреть вопрос увольнения Смолия, а в пятницу парламент сможет проголосовать за отставку.

В Офисе президента Украины заявили, что независимость НБУ остается безусловным приоритетом.

Проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ

Недавно финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ, в котором говорится о необеспечении Нацбанком устойчивых темпов экономического роста из-за жесткой монетарной политики.

Послы стран G7 заявили, что проект постановления подрывает независимость НБУ и ставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.