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Факты / Украина

ГБР открыло уголовное производство по факту изъятия клистронов в частях ВСУ

Государственное бюро расследований вернуло семь клистронов, которые изъяли следователи во время осмотра 2 июня в трех частях Воздушных сил ВСУ, а также начало служебное расследование.

Сейчас лиц, причастных к этому, уже отстранили от выполнения своих служебных обязанностей, говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Приборы СВЧ вернули 2 июля в 22.50. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 365 (Превышение полномочий должностными лицами) Уголовного кодекса Украины.

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Если вину следственных докажут, будет приниматься решение об их увольнении.

2 июля следователи ГБР пришли с обысками в три части Воздушных сил ВСУ. Они изъяли семь клистронов.

Руководство ВСУ возмутил такой шаг следователей.

В тот же день ГБР заявило, что вернет изъятое оружие.

Источник: ГБР

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