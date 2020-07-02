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Факты / Украина

ГБР вернет в воинские части Воздушных сил изъятые клистроны

Семь клистронов, которые следователи ГБР изъяли в трех частях Воздушных сил ВСУ, вернут военным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований.

При осмотре следователи изъяли семь приборов СВЧ, три из них уже вернули в части.

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Еще четыре прибора планируют вернуть. Правомерность действий следователей ГБР проверят, добавляют в пресс-службе бюро.

ГБР сообщило о подозрении экс-следователю Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве, который во время обыска изъял 1,2 млн грн, а потом потерял их.

Бывшему следователю инкриминируют служебную халатность, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Источник: ГБР

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