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Факти / Україна

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом вилучення клістронів у частинах ЗСУ

Державне бюро розслідувань повернуло сім клістронів, які вилучили слідчі під час огляду 2 липня у трьох частинах Повітряних сил ЗСУ, а також розпочало службове розслідування.

Нині осіб, які причетні до цього, уже відсторонили від виконання своїх службових обов’язків, йдеться у повідомленні прес-служби ДБР.

Прилади НВЧ повернули 2 липня о 22.50. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади службовими особами) Кримінального кодексу України.

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Якщо провину слідчих доведуть, ухвалюватиметься рішення щодо їхнього звільнення.

2 липня слідчі ДБР прийшли з обшуками до трьох частин Повітряних сил ЗСУ. Вони вилучили сім клістронів.

Керівництво ЗСУ обурив такий крок слідчих.

Того ж дня ДБР заявило, що поверне вилучену зброю.

Джерело: ДБР

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