Семьи иностранных граждан, погибших во время авиакатастрофы Boeing 737 Международных авиалиний Украины, сбитого иранскими военными 8 января сразу после вылета из Тегерана, получат компенсации от Ирана.

В этом заверила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, они подписали с Ираном соглашение, что проведут переговоры о компенсациях родственникам жертв.

О размерах компенсаций и сроках выплат шведский дипломат не сообщила.

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Накануне страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, в которую входят Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция, подписали Меморандум о сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Инициатором была Украина.

Черные ящики самолета МАУ

Пассажирский Boeing 737 МАУ разбился 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Через три дня Иран признал, что самолет по ошибке сбили военные двумя ракетами.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 граждан Украины, из которых девять — это члены экипажа, а также граждане еще пяти стран.

В Иране задержали шестерых обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ в Тегеране. Трех фигурантов освободили под залог, а другие находятся под стражей.

Недавно Иран и Франция согласовали дату начала расшифровки черных ящиков сбитого самолета. Ориентировочно 20 июля начнется анализ информации из самописцев под руководством иранских экспертов и технических специалистов.