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Факты / Украина / Политика

Катастрофа МАУ: Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном

Владимир Зеленский создал делегацию для переговоров с Ираном по катастрофе самолета МАУ.

Президент подписал соответствующий указ 19 июня.

Возглавит делегацию заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец стала заместителем главы делегации.

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Кроме них в делегации также вошли представители Департаментов международного права, Департамента авиационной службы, СБУ, Нацполиции, Департамента авиационных перевозок и Главной инспекции Министерства обороны.

Енин может самостоятельно вносить коррективы в состав делегации.

Недавно Евгений Енин заявил, что Украина не видит реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ. Кроме того, завершить его нужно только после расшифровки черных ящиков.

Однако положительные медийные сигналы со стороны Ирана все-таки есть. Сейчас Украина ждет от Ирана дальнейших действий.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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