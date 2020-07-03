Сім’ї іноземних громадян, які загинули під час авіакатастрофи Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, збитого іранськими військовими 8 січня відразу після вильоту з Тегерана, отримають компенсації від Ірану.

У цьому запевнила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, вони підписали з Іраном угоду, що проведуть переговори щодо компенсацій родичам жертв.

Про розміри компенсацій та терміни виплат шведський дипломат не повідомила.

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Напередодні країни Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про співпрацю в переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Ініціатором була Україна.

Чорні скриньки літака МАУ

Пасажирський Boeing 737 МАУ розбився 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту Тегерана.

Через три дні Іран визнав, що літак помилково збили військові двома ракетами.

Загинули усі 176 людей, що знаходилися на борту, зокрема 11 громадян України, з яких дев’ятеро – це члени екіпажу, а також громадяни ще п’яти країн.

В Ірані затримали шістьох обвинувачених у справі про катастрофу літака МАУ в Тегерані. Трьох фігурантів звільнили під заставу, а інші перебувають під вартою.

Нещодавно Іран і Франція погодили дату початку розшифровки чорних скриньок збитого літака. Орієнтовно 20 липня розпочнеться аналіз інформації з самописців під керівництвом іранських експертів і технічних фахівців.