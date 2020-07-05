В Греции задержали украинцев, прилетевших в Афины — все что известно

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева.

Их не впустили в страну из-за запрета на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран.

Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

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Украинцы прибыли в греческую столицу 4 июля двумя рейсами:

авиакомпании Ryanair;

авиакомпании Wizz Air.

Задержанные успешно прошли паспортный контроль в аэропорту им. Сикорского в Киеве и в аеропорту Борисполь.

— После прилета на паспортном контроле в Афинах нас остановили и отправили в тюрму. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались, — рассказал один из задержанных пассажиров.

Задержанных отправили в тюрьму на территории аэропорта. Они провели там ночь и остаются в отделении 5 июля.

Как прошла ночь в греческой тюрьме

У задержанных отобрали все вещи, кроме документов и мобильных.

Украинцы жалуются на отсутствие еды и воды, мыла и туалетной бумаги. Греки предложили им приобрести все это за свои деньги.

Реакция посольства Украины в Греции

Утром в воскресенье задержанные связались с консулом. Он сообщил, что они не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами.

Но эти рейсы будут только во вторник.

На горячей линии МИД задержанным пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

В МИД уточняют, что покупка билета на самолет не значит, что его владельца пропустят в страну ЕС.

ЕС открыл границу с 14 странами

Украина не вошла в список стран, с которыми ЕС с 1 июля открыл границу.

Право въезда в ЕС получили только люди, имеющие статус резидента Европейского Союза. Отдельные страны ЕС могут разрешить въезд для следующих категорий граждан:

студенты;

моряки, которые направляются на корабль;

граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом;

высококвалифицированные работники;

сезонные работники, которых пригласили по спецразрешениям.

Украина может попасть в новый список ЕС через 14 дней, когда его будут пересматривать.

Источник: Европейская правда

Фото: Европейская правда