В Греции задержали украинцев, прилетевших в Афины — все что известно

В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева.
Их не впустили в страну из-за запрета на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран.
Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.
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Украинцы прибыли в греческую столицу 4 июля двумя рейсами:
- авиакомпании Ryanair;
- авиакомпании Wizz Air.
Задержанные успешно прошли паспортный контроль в аэропорту им. Сикорского в Киеве и в аеропорту Борисполь.
— После прилета на паспортном контроле в Афинах нас остановили и отправили в тюрму. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались, — рассказал один из задержанных пассажиров.
Задержанных отправили в тюрьму на территории аэропорта. Они провели там ночь и остаются в отделении 5 июля.
Как прошла ночь в греческой тюрьме
У задержанных отобрали все вещи, кроме документов и мобильных.
Украинцы жалуются на отсутствие еды и воды, мыла и туалетной бумаги. Греки предложили им приобрести все это за свои деньги.
Реакция посольства Украины в Греции
Утром в воскресенье задержанные связались с консулом. Он сообщил, что они не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами.
Но эти рейсы будут только во вторник.
На горячей линии МИД задержанным пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.
В МИД уточняют, что покупка билета на самолет не значит, что его владельца пропустят в страну ЕС.
ЕС открыл границу с 14 странами
Украина не вошла в список стран, с которыми ЕС с 1 июля открыл границу.
Право въезда в ЕС получили только люди, имеющие статус резидента Европейского Союза. Отдельные страны ЕС могут разрешить въезд для следующих категорий граждан:
- студенты;
- моряки, которые направляются на корабль;
- граждане, которые путешествуют по территории ЕС транзитом;
- высококвалифицированные работники;
- сезонные работники, которых пригласили по спецразрешениям.
Украина может попасть в новый список ЕС через 14 дней, когда его будут пересматривать.
Источник: Европейская правда
Фото: Европейская правда