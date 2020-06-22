Открытие границ ЕС: новые правила после карантина

Открытие границ ЕС для иностранцев совпало с началом туристического сезона в Европе.

Многие страны отказывают в открытии границ для украинцев или же устанавливают новые правила пропуска.

Факты ICTV рассказывают, когда и как этим летом будет происходить открытие границ ЕС.

Австрия

4 июня страна открыла свою границу для граждан Германии, Швейцарии, Словении, Венгрии, Чехии и Словакии. Чуть позже, 16 июня, был разрешен въезд для итальянцев.

Всем туристам при пересечении границы необходимо иметь при себе медицинскую справку с подтвержденным отрицательным тестом на Covid-19, изготовленную не позднее, чем через четверо суток.

Бельгия

В стране восстановлено движение на границе с Великобританией и странами Шенгена. Для туристов из других стран сообщение возобновится с 1 июля.

Состояния карантина в Бельгии уже нет.

Болгария

Болгария открыла свои границы 1 июня для стран ЕС, Великобритании, Монако, Ватикана, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также для медиков и членов семей граждан Болгарии, которые на время пандемии оказались в другой стране.

Для граждан Бельгии, Португалии, Швеции и Британии действует обязательная двухнедельная самоизоляция.

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Хорватия

Страна 15 июня возобновила международное сообщение со всеми странами-членами ЕС и Великобританией без обязательной самоизоляции.

Кипр

Возобновление туристических путешествий на Кипре состоялось 9 июня.

Власти Кипра решили, что не будут требовать от иностранных туристов справку об отсутствии коронавируса.

Въезд разрешен гражданам десятков стран-членов ЕС и Шенгенской зоны, исключениями являются туристы из США, Франции, Италии и Испании.

Страна также покроет все расходы на лечение в случае заражения коронавирусом на средиземноморском острове.

Чехия

Власти страны разделила страны ЕС на три группы риска: зеленая, желтая и красная.

В список не попали Австрия и Германия, сообщение с которыми восстановилось еще 5 июня.

Зеленая группа — страны Восточной Европы и Прибалтики, Финляндия и Норвегия (въезд свободный, без каких-либо дополнительных правил);

Желтая группа — Франция, Италия и Испания (обязательна медицинская справка об отсутствии Covid-19);

Красная группа — Великобритания и Швеция (обязательная двухнедельная самоизоляция).

Дания

В стране действует один из самых жестких карантинов в Европе.

С 15 июня въезд разрешили гражданам Германии, Исландии и Норвегии.

Греция

Границы для туристов из ЕС страна открыла 15 июня.

Всем остальным путешественникам въезд будет разрешен после 1 июля: первое время в аэропортах будут проводить случайное тестирование.

Венгрия

Страна открыла свои границы 12 июня для граждан Австрии, Словакии, Хорватии, Чехии, Словении и Сербии.

Болгары смогут попасть в Венгрию лишь по важной задокументированной причине, например, командировки.

Исландия

Исландия открыла границы для туристов из ЕС и Великобритании 15 июня.

Все туристы по прибытии проходят тестирование на Covid-19. На свой смартфон необходимо будет скачать приложение для отслеживания, куда будут направлены результаты теста.

Ирландия

Министерство здравоохранения Ирландии рекомендует всем прибывшим (кроме жителей Северной Ирландии) из-за рубежа пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Такая мера касается всех, даже граждан Ирландии.

Италия

Со странами ЕС, Шенгенской зоны, Великобританией и Монако сообщение возобновилось 3 июня.

Работают все виды туристического транспорта, кроме морского.

Польша

Границы снова открылись 13 июня без условий карантина.

Ограничения по международным рейсам были сняты 16 июня.

Португалия

Въезд разрешен гражданам стран ЕС, Шенгенской зоны и пассажирам, совершающих рейсы из Великобритании, Бразилии, США, Канады, Венесуэлы и Южной Африки.

Румыния

Гражданам Австрии, Болгарии, Чехии, Кипра, Хорватии, Швейцарии, Германии, Греции, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии, Словении и Венгрии уходить на обязательную самоизоляцию не нужно.

Туристам из других государств необходимо самоизолироваться на 14 дней.

Сербия

В стране отменен карантин, границы открыты.

Словакия

Страна возобновила международное сообщение 5 июня (с Австрией, Венгрией и Чехией) и 10 июня с большинством стран Евросоюза.

Испания

Сообщение восстановлено со странами-членами ЕС, Шенгенской зоны и Великобританией 21 июня. Гражданам этих стран самоизолироваться не нужно.

Единственным исключением является Португалия: границы планируется открыть 1 июля. Тогда же разрешат въезд из стран, которые не являются членами ЕС.

Швейцария

15 июня страна возобновила сообщение со всеми странами ЕС, Британией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.

В случае отсутствия вида на жительство или разрешения работу в Швейцарии, въезд будет запрещен.

Турция

С наступлением туристического сезона страна открыла свою границу для иностранных путешественников, кроме сухопутной границы с Ираном.

Для удобного планирования заграничных путешествий в МИД Украины разработали интерактивную карту, которая поможет узнать, куда ехать безопасно, а куда не стоит.

Карта постоянно обновляется, поскольку ситуация с пандемией Covid-19 может влиять на решения правительств государств.

Пока такая инициатива работает в тестовом режиме.