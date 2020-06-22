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Факты / Мир

Список стран ЕС, открывших границы после карантина: правила и условия въезда

Открытие границ ЕС для иностранцев совпало с началом туристического сезона в Европе.

Многие страны отказывают в открытии границ для украинцев или же устанавливают новые правила пропуска.

Факты ICTV рассказывают, когда и как этим летом будет происходить открытие границ ЕС.

Австрия

4 июня страна открыла свою границу для граждан Германии, Швейцарии, Словении, Венгрии, Чехии и Словакии. Чуть позже, 16 июня, был разрешен въезд для итальянцев.

Всем туристам при пересечении границы необходимо иметь при себе медицинскую справку с подтвержденным отрицательным тестом на Covid-19, изготовленную не позднее, чем через четверо суток.

Открытие границ ЕС: новые правила после карантина

Бельгия

В стране восстановлено движение на границе с Великобританией и странами Шенгена. Для туристов из других стран сообщение возобновится с 1 июля.

Состояния карантина в Бельгии уже нет.

Болгария

Болгария открыла свои границы 1 июня для стран ЕС, Великобритании, Монако, Ватикана, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, а также для медиков и членов семей граждан Болгарии, которые на время пандемии оказались в другой стране.

Для граждан Бельгии, Португалии, Швеции и Британии действует обязательная двухнедельная самоизоляция.

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Хорватия

Страна 15 июня возобновила международное сообщение со всеми странами-членами ЕС и Великобританией без обязательной самоизоляции.

Кипр

Возобновление туристических путешествий на Кипре состоялось 9 июня.

Власти Кипра решили, что не будут требовать от иностранных туристов справку об отсутствии коронавируса.

Въезд разрешен гражданам десятков стран-членов ЕС и Шенгенской зоны, исключениями являются туристы из США, Франции, Италии и Испании.

Страна также покроет все расходы на лечение в случае заражения коронавирусом на средиземноморском острове.

Открытие границ ЕС: новые правила после карантина

Чехия

Власти страны разделила страны ЕС на три группы риска: зеленая, желтая и красная.

В список не попали Австрия и Германия, сообщение с которыми восстановилось еще 5 июня.

  • Зеленая группа — страны Восточной Европы и Прибалтики, Финляндия и Норвегия (въезд свободный, без каких-либо дополнительных правил);
  • Желтая группа — Франция, Италия и Испания (обязательна медицинская справка об отсутствии Covid-19);
  • Красная группа — Великобритания и Швеция (обязательная двухнедельная самоизоляция).

Дания

В стране действует один из самых жестких карантинов в Европе.

С 15 июня въезд разрешили гражданам Германии, Исландии и Норвегии.

Греция

Границы для туристов из ЕС страна открыла 15 июня.

Всем остальным путешественникам въезд будет разрешен после 1 июля: первое время в аэропортах будут проводить случайное тестирование.

Венгрия

Страна открыла свои границы 12 июня для граждан Австрии, Словакии, Хорватии, Чехии, Словении и Сербии.

Болгары смогут попасть в Венгрию лишь по важной задокументированной причине, например, командировки.

Исландия

Исландия открыла границы для туристов из ЕС и Великобритании 15 июня.

Все туристы по прибытии проходят тестирование на Covid-19. На свой смартфон необходимо будет скачать приложение для отслеживания, куда будут направлены результаты теста.

Ирландия

Министерство здравоохранения Ирландии рекомендует всем прибывшим (кроме жителей Северной Ирландии) из-за рубежа пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Такая мера касается всех, даже граждан Ирландии.

Италия

Со странами ЕС, Шенгенской зоны, Великобританией и Монако сообщение возобновилось 3 июня.

Работают все виды туристического транспорта, кроме морского.

Открытие границ ЕС: новые правила после карантина

Польша

Границы снова открылись 13 июня без условий карантина.

Ограничения по международным рейсам были сняты 16 июня.

Португалия

Въезд разрешен гражданам стран ЕС, Шенгенской зоны и пассажирам, совершающих рейсы из Великобритании, Бразилии, США, Канады, Венесуэлы и Южной Африки.

Румыния

Гражданам Австрии, Болгарии, Чехии, Кипра, Хорватии, Швейцарии, Германии, Греции, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии, Словении и Венгрии уходить на обязательную самоизоляцию не нужно.

Туристам из других государств необходимо самоизолироваться на 14 дней.

Сербия

В стране отменен карантин, границы открыты.

Словакия

Страна возобновила международное сообщение 5 июня (с Австрией, Венгрией и Чехией) и 10 июня с большинством стран Евросоюза.

Испания

Сообщение восстановлено со странами-членами ЕС, Шенгенской зоны и Великобританией 21 июня. Гражданам этих стран самоизолироваться не нужно.

Единственным исключением является Португалия: границы планируется открыть 1 июля. Тогда же разрешат въезд из стран, которые не являются членами ЕС.

Открытие границ ЕС: новые правила после карантина

Швейцария

15 июня страна возобновила сообщение со всеми странами ЕС, Британией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном.

В случае отсутствия вида на жительство или разрешения работу в Швейцарии, въезд будет запрещен.

Турция

С наступлением туристического сезона страна открыла свою границу для иностранных путешественников, кроме сухопутной границы с Ираном.

Для удобного планирования заграничных путешествий в МИД Украины разработали интерактивную карту, которая поможет узнать, куда ехать безопасно, а куда не стоит.

Карта постоянно обновляется, поскольку ситуация с пандемией Covid-19 может влиять на решения правительств государств.

Пока такая инициатива работает в тестовом режиме.

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