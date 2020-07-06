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Факты / Украина

Более 9,5 тыс. км за 15 суток: в Киев прибыл поезд из Уханя

6 июля на станцию Киев-Лиски прибыл поезд из Уханя провинции Хубэй, которая находится в Китае.

Поездом были доставлены 43 контейнера с китайскими товарами. В частности, с алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, бутылочками ПЭТ и другими изделиями легкой промышленности.

Поезд пересек девять стран за 15 дней и проехал расстояние более 9,5 тыс. км.

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По словам и.о. председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика, это уже второй поезд, который доставил в Украину товары из Китая.

— Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности. Сейчас мы рассматриваем еще ряд новых маршрутов контейнерных поездов, — сказал он.

По его словам, ранее по украинской территории ездили только транзитные грузовые поезда по маршруту Китай – страны Западной Европы – Китай.

Контейнерные поезда из Китая

8 июня в Киеве прибыл первый контейнерный поезд из Китая.

Он приодолел расстояние в 7 649 км за 10 дней. Это на 35 суток меньше, чем если бы контейнер доставляли морским путем.

Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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