Понад 9,5 тис. км за 15 діб: до Києва прибув поїзд з Уханя

6 липня на станцію Київ-Ліски прибув перший поїзд з Уханя провінції Хубей, яка знаходиться в Китаї.

Поїздом були доставлені 43 контейнери з китайськими товарами. Зокрема, з алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, пляшками ПЕТ та іншими виробами легкої промисловості.

Поїзд перетнув дев’ять країн за 15 днів і проїхав відстань понад 9,5 тис. км.

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За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, це вже другий поїзд, який доставив в Україну товари з Китаю.

– Плануємо, що поїзди з КНР курсуватимуть щотижня з подальшим збільшенням періодичності. Зараз ми розглядаємо ще ряд нових маршрутів контейнерних поїздів, – сказав він.

За його словами, раніше українською територією їздили лише транзитні вантажні поїзди за маршрутом Китай – країни Західної Європи – Китай.

Контейнерні поїзди з Китаю

8 червня в Києві прибув перший контейнерний поїзд з Китаю.

Він подолав відстань в 7 649 км за 10 днів. Це на 35 діб менше, ніж якби контейнер доставляли морським шляхом.