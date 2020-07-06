У России проблемы: развертывание войск РФ на границах Украины замедлилось

Вторжение России в Украину в ближайшее время маловероятно, потому что Россия имеет проблемы с увеличением военной группировки на границах нашей страны.

Об этом заявил народный депутат от Голоса, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Свободы слова на ICTV.

— Формирование огромной группировки российских войск на границах Украины замедлено и растянуто во времени минимум на полтора года. Это свидетельство того, что ситуация с нестабильностью с нефтью и Covid-19 в России действительно затруднительная, — сказал он.

Россия планировала завершить развертывание войск на границах Украины до конца 2020 года, уточнил Рахманин.

— Когда происходит реальный захват, создаются ударные группировки, которых нет на границах. Существенного увеличения количества или качества соединений в настоящее время не фиксируется, — добавил нардеп.

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ВСУ не видят угрозы вторжения России

По состоянию на 6 июля Вооруженные силы Украины не видят угрозы вторжения Российской Федерации в нашу страну.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев и добавил, что ВСУ отработала планы на все военные угрозы, в том числе и на Таврическом направлении.